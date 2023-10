Torcedores do Fluminense organizam festa antes de embarque para semifinal

A delegação tricolor embarcou, nesta segunda-feira (2), para Porto Alegre, em clima festivo no aeroporto. Os torcedores realizaram um "AeroFlu", para apoiar a equipe antes do confronto decisivo pela partida de volta das semifinais da Conmebol Libertadores.

Mais de 300 tricolores estiveram no local para prestar seu apoio aos jogadores e comissão técnica. Um esquema de segurança foi montado, com funcionários do aeroporto, do clube e policiais. A festa ocorreu de forma pacifica, e não precisou de intervenção policial.

A torcida do Fluminense promoveu uma grande festa com sinalizadores, bandeirões e faixas em apoio a equipe. A comissão técnica e os jogadores agradeceram a recepção. Os tricolores realizaram uma campanha nas redes sociais para custear o evento. A meta de R$ 3,5 mil foi batida em menos de 8h, no sábado.

O lateral Guga agradeceu a festa da torcida.



" Mostra que estamos na mesma sintonia, na mesma energia. A galera que vai ficar aqui, acredito que vai com todo pensamento, toda energia junto com a gente na viagem. Se Deus permitir que a gente possa voltar com a classificação e que eles estejam na mesma maneira para nos receber da melhor forma possível", declarou o atleta no embarque do time.