Botafoguenses lotam setor em treino aberto, neste sábado

Torcida do Botafogo comparece à treino aberto na manhã deste sábado - Foto: Divulgação/ Reprodução

A torcida do Botafogo lotou um dos setores do Estádio Nilton Santos, na manhã deste sábado (30), em um treino aberto promovido pelo clube. Em clima de otimismo e apoio, cerca de sete mil torcedores alvinegros compareceram a atividade, ocupando todo o Setor Leste Inferior.

O treino começou por volta das 10h10, mas desde às 9h os arredores do estádio já estavam tomados por botafoguenses. A torcida fez uma linda festa na entrada dos jogadores, inclusive com sinalizadores e instrumentos de fumaça.

O técnico Bruno Lage se emocionou com a presença dos torcedores na atividade. Além dele, jogadores como Marçal e Luís Henrique, também agradeceram muito o apoio dos alvinegros.

A atividade iniciou com o famoso "bobinho". Os botafoguenses cantaram músicas individuais para cada jogador, que agradeciam com palmas ao longo do treino.



Por fim, Bruno lage agradeceu o apoio dos torcedores.

" É agradecer essa energia e este apoio incondicional. Estou até arrepiado, foi um dia muito bom de treino em várias direções. O primeiro é este fantástico apoio que recebemos hoje e temos recebido desde o começo da temporada e depois para o torcedor ver como a equipe trabalha e como a equipe é séria. Essa energia nós transportamos diariamente para nós. Nós faremos de tudo para continuar essa caminhada, que vai terminar em dezembro. Temos muito jogos pela frente, os resultados são sempre uma incógnita, mas a postura tem que ser sempre, ainda mais com essa postura incondicional. A palavra tem que ser família, e esse é o sentimento que tenho hoje. O sentimento que tenho hoje é de família. Quero agradecer a quem veio aqui (Nilton Santos), quem acompanhou de casa e também mandar um abraço à minha família. Contra tudo e contra todos", afirmou o técnico.