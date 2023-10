O atacante Raphinha é cortado da Seleção por problemas médicos

O atacante Raphinha, de 26 anos, do Barcelona, foi cortado da convocação da Seleção Brasileira, devido a problemas médicos. O atleta sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Para seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou David Neres, do Benfica.

A previsão é que o atacante fique fora dos gramados por pelo menos três semanas, o anúncio do corte foi realizado pela CBF nesta segunda-feira (02). O jogador havia sido titular no último amistoso da Seleção contra a equipe do Peru, quando foi derrotado por 1x0.

David Neres, de 26 anos, destaque do Benfica, estreou ainda em 2019 pela Seleção, contudo não teve continuidade na época de Tite.

O Brasil enfrentará as equipes da Venezuela, no dia 12 de Outubro, e contra o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu. Os jogos correspondem a terceira e quarta rodadas das Eliminatórias das Copas do Mundo FIFA 2026.