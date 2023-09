Flamengo vence e respira no Campeonato Brasileiro

O atacante Pedro marca gol da vitória do Flamengo em partida realizada na tarde deste sábado (30) - Foto: Divulgação/ Reprodução

Com quase 47 mil torcedores no Maracanã, Flamengo vence o Bahia sob comando de Mário Jorge e entra momentaneamente no G4. O atacante Pedro marcou de pênalti o gol da vitória, e deu fim ao jejum de 8 jogos.

A vitória colocou o time na 4° colocação do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para Conmebol Libertadores. Entretanto, o rubronegro ainda pode sair da zona a depender dos outros resultados da rodada.



A equipe vive um período conturbado internamente, após ter perdido a final da Copa do Brasil para o São Paulo. Além disso, a indefinição no comando técnico tem gerado ainda mais instabilidade no ambiente. Os dirigentes esperam ter um novo treinador até a Data Fifa, sendo Tite o favorito.

O Flamengo segue otimista para a contratação de Tite. O clube deseja o treinador até o fim de 2024, quando terminará o mandato de Landim. O ex-técnico da seleção brasileira é visto como o nome ideal para o processo de reformulação do elenco.



A equipe carioca enfrentará o Corinthians no próximo sábado (07), às 21h, na Neo Química Arena. O clube está a 8 pontos do líder Botafogo, com um jogo a mais.