Flamengo segue otimista para contratação de Tite

Após demitir o argentino Jorge Sampaoli nesta quinta-feira (28), o Flamengo intensificou as conversas para contratação de Tite. Os dirigentes do clube tem pressa para definir a situação, e desejam que o trabalho comece ainda em 2023, porém já aceitam esperar até a Data Fifa.

As conversas com o ex-técnico da seleção brasileira iniciaram há um mês, antes mesmo da demissão do treinador argentino.

O rubro-negro espera ter o treinador já em Outubro visando se classificar para a Conmebol Libertadores e já iniciar a reformulação no elenco. Inicialmente, Tite queria voltar a trabalhar só em 2023, contudo já admite retornar ainda este ano.

O Flamengo quer o treinador até o fim de 2024, quando terminará o mandato de Landim. O clube entende que a negociação pode ainda se arrastar por alguns dias, para discutir alguns tópicos do contrato, porém a equipe carioca está otimista com o acerto.



Os dirigentes de futebol do Flamengo já admitem ter Mário Jorge como interino nos próximos jogos pelo Brasileirão, contra as equipes do Bahia e Corinthians, respectivamente. O prazo do clube é ter o novo treinador no Ninho do Urubu no período da próxima Data Fifa, entre os dias 9 a 17 de Outubro.

A equipe do Flamengo está na 7° colocação fora da zona de classificação para a Libertadores. O rubro negro enfrentará o Bahia neste sábado, ás 16h, no Maracanã.