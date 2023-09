Neymar perde pênalti e segue sem marcar seu primeiro gol pelo Al-hilal

O atacante bateu no canto direito do goleiro Kim Seung-Gyu, que defendeu - Foto: Reprodução/Al-Hilal

O atacante bateu no canto direito do goleiro Kim Seung-Gyu, que defendeu - Foto: Reprodução/Al-Hilal

Neymar perdeu um pênalti nesta sexta-feira (29) durante a partida entre Al-Hilal e Al-Shabab, pela Liga Saudita, no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, atual estádio usado pela equipe do brasileiro para mandar os jogos.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Milinkovic-Savic, do Al-Hilal, recebeu uma falta de Iago Santos na área e Neymar foi para a cobrança. O atacante bateu no canto direito do goleiro Kim Seung-Gyu, que defendeu.

Durante a partida, Neymar ainda teve a chance de cobrar outra penalidade, mas o lance foi anulado. Aos 20 minutos da primeira etapa, Mitrovic caiu dentro da área e foi marcado pênalti. No entanto, o VAR chamou o árbitro de campo, que voltou atrás e anulou. O brasileiro ainda não fez nenhum gol com a camisa da equipe saudita.



Novo estádio

O Al-Hilal anunciou, na quinta-feira (28), que irá jogar em um novo estádio em 2024. O local em questão é a Kingdom Arena, um estádio multiuso em Riade, capital da Arábia Saudita. O local, que também leva o nome de Boulevard Hall, tem capacidade para receber 26 mil pessoas e, segundo o clube, o estádio ficará disponível para uso no início de 2024.