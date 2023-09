Capitão do Flamengo recebe sondagens, mas prioriza o rubro negro

Após perder para a equipe do São Paulo no último domingo (24), o Flamengo vive indefinição no comando técnico, e seu pior momento desportivo desde 2018. A permanência do meio de campo Everton Ribeiro ainda está indefinida, o contrato termina no fim deste ano.

A diretoria de futebol do clube havia planejado se dedicar a renovação de atletas após a final da Copa do Brasil, contudo o vice-campeonato conturbou o ambiente interno da equipe. As conversas para possíveis renovações foram adiadas até a definição do próximo técnico.

O atleta de 34 anos espera o contato dos dirigentes para avançar a negociação e trata o clube como prioridade. O Flamengo também tem interesse na renovação.

O staff do jogador recebeu propostas de clubes dos Emirados árabes e da Arábia Saudita, ainda em uma conversa inicial para saber se tinha possibilidade de acordo. Um clube dos Estados Unidos também se interessou por Everton Ribeiro e estuda enviar uma proposta oficial.



No cenário nacional também tiveram clubes interessados no futuro do atleta, dentre eles o algoz da final da Copa do Brasil e o tricolor carioca. O jogador busca permanecer na equipe rubro negra.

Everton está no Flamengo desde 2017, já tendo conquistado diversos títulos com o clube, como a Libertadores (2019 e 2022), o brasileiro (2019 e 2020), a Copa do Brasil (2022), entre outros.