O técnico Jorge Sampaoli é demitido, e Tite entra no radar

O técnico argentino Jorge Sampaoli foi demitido nesta quinta-feira (28), após reunião em hotel na Barra da Tijuca. A demissão já estava sendo aguardada pela torcida desde o último domingo (24), quando perdeu a final da Copa do Brasil para a equipe do São Paulo.

O treinador tinha contrato até o fim de 2024, e com a dispensa o clube terá que arcar com mais uma multa rescisória, desta vez no valor de € 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual).

O argentino ficou pouco mais de 5 meses no cargo, tendo dirigido a equipe em 39 jogos, sem repetir a escalação em nenhuma das partidas. Foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas com quase 60% de aproveitamento.

O flamengo mira como substituto Tite, o ex-técnico da seleção brasileira e campeão mundial com o Corinthians em 2011. As negociações são complicadas, porém há otimismo dos dirigentes que as partes chegarão a um acordo. O técnico havia dito que só voltaria a trabalhar em 2024, mas já considera retornar ainda este ano.



Jorge Sampaoli perdeu a final da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas da Copa CONMEBOL Libertadores, além disso a equipe encontra-se em 7º lugar no Brasileirão fora da zona de classificação para Libertadores. O flamengo retorna a campo neste sábado (30), contra a equipe do Bahia, no Maracanã.