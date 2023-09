Vasco está impedido de inscrever novos jogadores

O vasco sofreu transfer ban e está impedido de inscrever novos jogadores no brasileiro até regularizar a situação. O clube foi acionado pela FIFA por causa das dividas por Puma Rodríguez, Léo Jardim e Manuel Capasso.

A situação não preocupa a SAF, que promete pagar com o novo aporte financeiro, previsto para ser recebido no dia 5 de Outubro. Os dirigentes entraram em contato com os credores com a promessa de realizar o pagamento na última terça-feira, porém o dinheiro não foi depositado.

O clube havia sido acionado pelo Lille-FRA ainda no primeiro semestre por atrasar a primeira parcela da compra do Léo Jardim. Um dia antes de sofrer o transfer ban, a SAF pagou a equipe francesa. Contudo, novamente o Vasco atrasou a parcela que estava prevista para o mês passado.

O cruzmaltino ainda não quitou o valor de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) acordado com o Nacional-URU na compra de 75% de Puma, adquirido em janeiro. Há também uma dívida com o Tucumán-ARG pela aquisição de 50% de Manuel Capasso, em fevereiro, por aproximadamente US$ 1,5 (R$ 7,8 milhões).



A SAF promete regularizar a situação antes do fim do Campeonato Brasileiro. Além disso, os dirigentes da 777 também garantem que será normalizado o fluxo de caixa ainda neste segundo semestre.

No cenário nacional a situação não é muito diferente, o corithians e o Atlético-MG cobram a equipe carioca o dinheiro das vendas de Lucas Piton e Jair, respectivamente.