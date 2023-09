Inscrições abertas para a 3ª Etapa do Circuito ASN 2023 em Niterói

Estão abertas as inscrições para a terceira etapa do tradicional Circuito ASN 2023, o evento que é apresentado pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), tem previsão de show nas águas do nosso berço do surf, nossa Itacoatiara no sábado (30) e domingo (1), onde a competição será decisiva para temporada deste ano.

Nos dias que antecedem o torneio, uma grande ressaca vai atingir a costa do estado, dando condições para uma boa qualidade do fundo de areia.

No sábado (30), o mar perderá intensidade, mas manterá um bom tamanho, e as categorias disputadas neste dia serão:

As categorias disputadas no sábado serão Open Masculino e a Pro-Am. Já no domingo (1), terão as categorias Open Feminino, Sub-18, Master (+35) e Kahuna (+45) | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Open Masculino e a Pro-Am. Já no domingo (1), o mar diminuirá e as categorias Open Feminino, Sub-18, Master (+35) e Kahuna (+45) vão estar no mar,

Leia também

Negociação entre o atacante Bruno Henrique e o Flamengo segue congelada

Flamengo negocia rescisão com Sampaoli, afirma site

As baterias pendentes da segunda etapa, que foi interrompida por causa das condições climáticas adversas, vão ser disputadas antes do início das baterias desta terceira etapa.



A inscrição antecipada vai até esta quinta-feira (28) e o valor para as categorias Sub-18, Open Masculina, Open Feminina, Master (35+) e Kahuna (45+) é de R$100. Para a categoria Pro-Am será de R$150, e conta com uma bolsa mínima de premiação de R$2.500. A filiação é obrigatória para todos os finalistas da Pro-Am.

Após o dia 28 de setembro haverá um acréscimo de R$20 para os interessados.

O pagamento deve ser feito para Associação de Surfe de Niterói, CNPJ: 30.596.621/0001-40 (PIX), Banco Caixa Econômica Federal (104), Agência 0174, Conta Corrente 5945-7. O comprovante deverá ser enviado para o e-mail asnsurfe@gmail.com descrevendo a categoria pretendida. Apenas a resposta da ASN via e-mail, confirma tal inscrição.

Como nos anos anteriores, esta terceira e última etapa contará com pontuação dobrada no ranking, o que dá maior importância para a etapa decisiva e deixa a disputa pelo título do ano ainda mais aberta.

“Vale ressaltar a importância da parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL). que mais um ano possibilita a realização do Circuito que acontece desde 1980, além de viabilizar o retorno da categoria Pro-Am com premiação em dinheiro,” destaca André Monteiro da diretoria da Associação de Surfe de Niterói.

Já o secretário de Esporte e Lazer de Niterói Rubens Goulart, ressalta “A ASN (Associação de Surfe de Niterói), que completou recentemente 43 anos, e é a terceira mais antiga do país, vem mantendo uma parceria com a nossa Secretaria há muitos anos. Eles possuem um trabalho com três divisões: o de base para crianças, o nova geração que é o intermediário, e o principal. Então nada mais justo que a nossa Prefeitura apoie essa terceira etapa que acontece nesse final de semana na Praia de Itacoatiara, e que fecha o ranking niteroiense. Lembro que o surfe é um dos esportes que mais representa a nossa cidade, dando uma excelente visibilidade das nossas belezas naturais, gerando turismo, incentivo ao esporte”, conclui o secretário Rubens