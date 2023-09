John Textor anuncia treino aberto antes de partida pelo Brasileirão

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, dono de 90% das ações do clube, anunciou em vídeo divulgado nas redes sociais, que a equipe realizará um treino aberto aos torcedores no sábado (30), às 10h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O objetivo da ação é receber apoio no momento decisivo da temporada, antes do duelo contra o Goiás.

Uma campanha havia sido realizada pela torcida alvinegra pedindo um encontro antes de mais uma partida importante na campanha pela taça, e as lideranças do clube atenderam a petição dos torcedores. Os portões serão abertos às 9h30, e o acesso será feito pelo setor Leste Inferior.

"É um agradecimento a todos vocês pelo apoio durante a temporada. Sábado, às 9h30, nós não fazemos isso no Nilton Santos há muito tempo… Vamos fazer um treino aberto para a torcida. Por que? Novamente, gostaríamos de agradecer por estarem juntos. Já falei muitas vezes que um campeonato é feito de amor, e o jeito que nos recuperamos de um início de ano estranho… Você lutou pela gente, lutou com a gente, nos mostrou amor e transformamos a nossa casa numa verdadeira festa", declarou Textor.

A equipe alvinegra carioca vem de três derrotas consecutivas na competição, vendo o Palmeiras se aproximar na classificação, agora, com sete pontos de distância do líder. A diferença já chegou há ser de 14 pontos para o segundo colocado, gerando grande preocupação da torcida, por essa queda de rendimento.