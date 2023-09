Real Madrid escolhe substituto para Ancelotti, especulado no Brasil

Enquanto os torcedores da Seleção Brasileira aguardam a chegada de Carlo Ancelotti, apontado como futuro treinador pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a atual equipe do técnico, Real Madrid, já escolheu um novo nome para substituí-lo na próxima temporada, segundo informações da imprensa internacional.

Ex-jogador da equipe, Xabi Alonso, atual comandante do Bayer Leverkusen, da Alemanha, seria o nome visado pela diretoria do clube espanhol, de acordo com o jornal europeu 'Marca'. A equipe estaria negociando para ter Alonso à frente do elenco depois do fim do acordo com Ancelotti, que vai até junho de 2024.

O acordo de Alonso com o clube alemão vai até junho de 2026. Até o momento, nenhuma dessas informações foi confirmada oficialmente pelos envolvidos.



Já o italiano Ancelotti é visado por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que afirmou já ter um acordo com ele para tê-lo como treinador da Seleção Brasileira na próxima temporada. O técnico, porém, ainda não comentou ou confirmou o suposto acerto. Atualmente, a Seleção é comandada pelo interino Fernando Diniz.