Cristiano Ronaldo discute com árbitro brasileiro durante partida

O árbitro brasileiro Anderson Daronco protagonizou um momento inusitado na última partida que apitou pelo Campeonato Saudita de futebol, na tarde da última sexta-feira (22/09). O juiz foi alvo de um bate-boca com um dos principais craques do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, após um lance polêmico da partida entre o Al-Nassr e o Al-Ahli.

A confusão aconteceu no início do segundo tempo, quando Ronaldo pediu um pênalti a favor de sua equipe e o gaúcho entendeu que não houve penalidade e decidiu seguir com a partida normalmente. A escolha deixou bastante insatisfeito CR7, que foi bastante irritado até o árbitro para reclamar. Confira um breve trecho:





Os dois chegaram a trocar farpas por alguns segundos além do registrado pela transmissão, mas o desentendimento não chegou a gerar faltas. Daronco ainda 'ouviu' algumas reclamações acaloradas do técnico do Al-Ahli, o alemão Matthias Jaissle, durante a partida. Mesmo com o desentendimento de Cristiano, seu time, o Al-Nassr, saiu campeão da partida, com uma vitória por 4 a 3.

Daronco e os dois auxiliares que também participaram da partida, Rafael Alves e Luanderson dos Santos, fazem parte da equipe brasileira enviada à Arábia para participar de um projeto de intercâmbio organizado pela Federação Saudita de Futebol em parceria com Confederação do esporte ao redor do mundo.