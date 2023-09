Rambo no Fla? Parente de Stallone assina com base do Flamengo

Um parente do "Rambo" foi parar nas categorias de base do Flamengo; o time sub-15 do clube carioca oficializou, na última semana, um acordo com Hugo Stallone, atacante do Boa Vista. O novo jogador chamou a atenção de internautas e torcedores do time por um motivo inusitado: ele é familiar legítimo do ator norte-americano Sylvester Stallone, conhecido pelos seus papéis em sucessos de Hollywood como "Rocky, um lutador" e "Os Mercenários".

O adolescente é parente de terceiro grau do ator e, recentemente, vem ganhando destaque no futebol carioca de base pela atuação pelo Boa Vista. Apesar da má fase da equipe no Campeonato Carioca sub-15, Hugo tem atraído elogios por sua atuação, pelos dribles e por ter marcado três gols nas seis últimas partidas que disputou.

Leia também:

➢ Arrascaeta e Luiz Araújo treinam com o elenco e estarão à disposição para final da Copa do Brasil

➢ Vídeo de Romário xingando Gabigol viraliza nas redes

Agora, o atleta deixa o time para jogar com o líder do torneio. Com 19 pontos, o Fla lidera a tabela do campeonato. Na manhã deste sábado (23/09), a equipe manteve o favoritismo no Campeonato após vencer o Bangu. A partida, que terminou empatada em 4 a 4 no tempo regulamentar, foi para a cobrança de pênaltis e se encerrou com vitória rubro-negra, por 12 gols a 11 nas penalidades máximas.