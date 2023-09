Brasil enfrentará a Bélgica em jogo de vida ou morte no Pré-Olímpico

O Brasil perdeu, na manhã desta sexta-feira (22), para a equipe da Turquia por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 29/27 e 25/19, assim sendo derrotado pela primeira vez na disputa do Pré-Olímpico, em Tóquio. Neste sábado, a seleção enfrentará a Bélgica, às 4h (horário de Brasília), buscando continuar na briga pela vaga olímpica.

A equipe brasileira terá mais dois jogos para lutar pela vaga em Paris 2024 no Pré-Olímpico. Além do jogo contra a Bélgica, a seleção enfrentará as japonesas, que estão invictas na competição, e a previsão é de ginásio lotado para o duelo contra as anfitriãs.

O Brasil está na terceira colocação com 11 pontos, atrás das equipes do Japão e da Turquia, ambas com 15 pontos somados.