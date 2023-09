Brasil vence, e convence em jogo contra Porto Rico

A equipe brasileira venceu sem sufocos, após tomar um susto na última rodada. Mais uma vez diante de um rival mais frágil, o Brasil não abriu espaço para surpresas. Na manhã desta quarta-feira (20), a seleção dominou Porto Rico e chegou à quarta vitória no Pré-Olímpico, em Tóquio. Em 3 sets a 0, parciais 25/21, 25/15 e 25/9, o time garantiu o triunfo e chegou aos 11 pontos na competição.

Rosamaria e Thaisa foram os destaques da partida com 15 e 14 pontos, respectivamente. Além disso, a seleção teve 13 pontos de bloqueio e, apenas 11 pontos cedidos em erros no jogo, assim conseguindo se impor contra a frágil equipe portoriquenha.

O brasil volta a quadra nessa sexta-feira às 4h, para enfrentar a Turquia, melhor equipe do ranking mundial, que promete ser o maior desafio da seleção até aqui na competição. Pega a Bélgica no sábado, no mesmo horário, e fecha a competição contra o Japão, no domingo, às 7h25.