Na volta ao 'Caldeirão', Vasco goleia Curitiba e ganha fôlego no Brasileirão

Na reabertura de São Januário para a torcida, o Vasco mostrou ter voltado a bons caminhos no Brasileirão 2023 ao golear, por 5 a 1, o Coritiba na noite desta quinta-feira (21/9), pela 24ª rodada da competição.

Zé Gabriel e Rossi marcaram os gols no primeiro tempo, com Vegetti (duas vezes) e Gabriel Pec anotando na etapa final. Sebastián Gómez descontou para os paranaenses.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chega a 23 pontos, na 18ª colocação, e segue na reação para ultrapassar o Bahia, primeiro time fora do Z4, com 25 somados.

A equipe carioca, porém, ainda tem um jogo a menos. Já o Coxa segue na lanterna, estacionado nos 14 pontos.

