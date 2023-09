PM é investigado por ser suspeito de agredir duas mulheres em Realengo

Polícia investiga suspeito de agredir duas mulheres em uma boate no Realengo - Foto: Divulgação/ Reprodução

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (21), para averiguar uma suposta agressão de um policial militar a duas mulheres dentro de uma boate, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O acusado teria desferido tapas e socos nas vítimas após uma delas se negar a ficar com ele.

De acordo com a denúnica, o PM teria a ameaçado uma promotora de eventos do estabelecimento após ela se opor a ficar com ele nets madrugada. Uma amiga da mulher interviu a abordagem e, por isso, haveria levado socos na cabeça. Depois de confrontar o suposto agressor, a promotora também teria sido alvo de tapas.

As mulheres conseguiram fugir do suspeito e foram até a 33ª DP (Realengo) para registrar o caso como lesão corporal. A Polícia Civil declarou que a delegacia realizou um inquérito para apurar o relato e a investigação segue em andamento.