Bia Haddad desiste de torneio, após sofrer lesão

Bia desiste do WTA 1000 de Guadalajara, após cortar ambas as mãos em acidente no hotel que estava hospedada - Foto: Divulgação/ Reprodução

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, de 27 anos, não atuará no WTA 1000 de Guadalajara, no México. Na noite deste domingo (17), a atleta feriu as mãos em um acidente no banheiro do hotel onde estava hospedada.

Bia machucou ambas as mãos ao abrir o box do banheiro, no hotel oficial do WTA 1000. A porta de vidro estourou e cortou a brasileira.

A atleta foi ao hospital tratar os ferimentos. Ela precisou levar pontos em ambas as mãos.

'' Ontem a noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro, a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos, entre eles nas duas mãos, e infelizmente não poderei jogar aqui no México, que é um lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios '', relatou a tenista.



A estreia da atleta estava programada para esta segunda-feira (18), em jogo contra a norte-americana Danielle Collins.

De acordo com a equipe da brasileira, Bia será avaliada diariamente, e ainda não há previsão para o retorno às quadras. A tenista é a atual numéro 18 do ranking mundial, e chegou a estar entre as dez melhores jogadoras do mundo.