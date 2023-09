Pré-Olímpico: Brasil sofre, mas vence Bulgária no tie-break

Após um início de partida tranquilo, vencendo o primeio set por 12 pontos de vantagem, a equipe brasileira se complicou vendo a Bulgária levar para o tie-break. O Brasil era amplo favorito nesse confronto, porém por muito pouco a equipe não saiu derrotada. Nesta terça-feira, no Pré-Olímpico, em Tóquio, a seleção venceu por 3 sets a 2, parciais 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8, no talento de Thaisa e Gabi.

Mesmo com a vitória, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento, ao vencer por 3 sets a 2, cedendo um ponto as adversárias. Agora, a equipe soma três vitórias, com 8 pontos. A seleção volta a atuar pela competição nesta quarta-feira (20), contra Porto Rico às 4h, no horário de Brasília.

A bulgária, em teoria, é uma das seleções mais frágeis do grupo, juntamente com o Peru e a Argentina. O time europeu está fase de renovação, das 14 jogadoras convocadas, seis fazem sua estreia pela equipe em Tóquio.

A equipe do Brasil está na terceira colocação do grupo B, atrás do Japão e Turquia, ambos com 9 pontos.