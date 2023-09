Morre ex-zagueiro da Seleção e ex-técnico do Botafogo

Morreu na última segunda-feira (18/09) o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Marinho Peres, aos 76 anos. O ex-jogador foi internado por conta de uma pneumonia em um hospital de Sorocaba, em São Paulo, e acabou não resistindo depois que suas condições cardíacas e renais tiveram uma piora, segundo informações confirmadas pela família.

Marinho foi capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974, quando o país ficou na quarta posição. Ele foi campeão brasileiro pelo Internacional e teve passagens pelo Santos e pelo Palmeiras, além de uma passagem pelo futebol europeu pelo Barcelona.

Em 1981, ele começou sua carreira como técnico. No Rio, o único clube que Marinho treinou foi o Botafogo, durante uma breve passagem entre 1996 e 1997. A maior parte de seus trabalhos como técnico, porém, aconteceu em Portugal. O único título que ele conquistou pela função foi por lá, quando venceu a Taça de Portugal com o Belenenses em 1989. Ele voltou a treinar o time no final da carreira e se aposentou em 2011.



Desde então, Marinho estava aposentado. Em 2019, ele sofreu um acidente vascular-cerebral, que deixou sua condição de saúde mais fragilizada.