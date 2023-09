Torcida do Fluminense esgota ingressos em menos de duas horas

Confronto com Internacional no próximo dia 27 de setembro - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Confronto com Internacional no próximo dia 27 de setembro - Foto: Marina Garcia/Fluminense

A torcida tricolor esgotou em menos de duas horas os ingressos para a partida entre Fluminense e Internacional, que acontece no próximo dia 27 de setembro. A venda de ingressos para os cariocas foi aberta às 12h desta terça-feira (19/09); às 13h30, as entradas para a partida do lado tricolor já haviam acabado.

Para essa partida, o clube inaugurou algumas novas medidas de otimização para a entrada da torcida, como um novo software de gestão e um novo site. O clube chegou a adiar a venda de ingressos por duas vezes para garantir a liberação para permissão de acesso com e-ticket e carteirinha de sócios, que foi garantida pelos órgãos de segurança nesta tarde.

Leia também:

➢ Torcida do Vasco esgota ingressos para retorno a São Januário



➢ Fla paga multa de R$ 100 mil para não ficar sem Gerson na final

No momento, apenas os ingressos para a torcida colorada seguem à venda. A partida, a primeira pela semifinal da Copa Conmebol Libertadores, acontece no Maracanã, às 21h30 da quarta-feira (27/09).