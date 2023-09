Torcida do Vasco esgota ingressos para retorno a São Januário

A torcida da equipe cruzmaltina esgotou os ingressos em apenas quatro horas para o jogo na próxima quinta-feira, contra o Coritiba, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida marcará o retorno da torcida a São Januário.

As vendas começaram às 10h (de Brasília), e em quatro horas já não haviam mais ingressos no site. Os tickets não chegaram a ser vendidos para torcida geral, pois as primeiras 24h seriam exclusivas para sócios.

A última partida com público no estádio se deu no dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão.

A equipe do Vasco está na 18ª colocação e enfrentará o último colocado, que possuí apenas três vitórias na competição. Será ainda, a primeira partida de Ramón Díaz diante de seu torcedor em São Januário.



Vasco e Coritiba fazem o confronto direto na briga contra o rebaixamento na quinta, às 19h (de Brasília).