Rebeca Andrade conquistou a prata em etapa da Copa do Mundo

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na modalidade das barras assimétricas na etapa de Paris da Copa do Mundo. A competição ocorreu neste domingo (17), e foi a última da equipe brasileira antes do Mundial da Antuérpia, que começa daqui a duas semanas na Bélgica.

A atleta havia liderado a fase classificatória, no sábado (16), e fez uma boa apresentação na final, porém os juízes foram bem rigorosos descontando muitos pontos da brasileira. Rebeca ficou com a nota 14,600, apenas 0,1 atrás da estrela da ginástica francesa, Melaine de Jesus, que subiu no lugar mais alto do pódio.

Ainda assim, essa nota daria à quarta colocação no mundial do ano passado para a brasileira, por exemplo. Se melhorar um pouco sua seríe, tem grandes chances de subir ao pódio na Antuérpia.

Ainda na mesma competição, a equipe brasileira faturou mais quatro medalhas. Jade Barbosa e arthur Nory ficaram com a prata, na modalidade de solo e na barra fixa, respectivamente. Já a atleta Flávia Saraiva ficou com bronze na trave com, apenas, 0,05 abaixo da francesa Marine Boyer que levou o ouro. O atleta Bernardo Actus também terminou em terceiro lugar na modalidade das barras fixas com 13,450 pontos.



Por fim, a delegação nacional se prepara agora para o ínicio do Mundial na Bélgica (Antuérpia), a partir de 30 de Setembro.