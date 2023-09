Fluminense confirma lesão leve no tornozelo de Jhon Arias

O meia-atacante Jhon Arias, do Fluminense, foi diagnosticado com um entorse leve no tornozelo direito, segundo informação divulgada pelo clube carioca nesta segunda-feira (18). O colombiano já está em tratamento pra voltar aos treinamentos junto com a equipe em breve. A expectativa é que ele esteja recuperado para a partida de ida das semifinais da Libertadores, no próximo dia 27, contra o Internacional.

A lesão de Arias aconteceu na partida do fim de semana, no último sábado (16), contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a derrota no clássico, ele precisou sair, e foi visto com dores e dificuldade para se locomover ainda no estádio Nilton Santos. Os exames que apontaram o entorse foram realizados na manhã desta segunda.