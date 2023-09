Revista coloca dois times cariocas em lista de melhores escudos do futebol

Dois clubes cariocas apareceram na lista dos 100 escudos de time de futebol mais bonitos da revista inglesa de esportes FourFourTwo. Fluminense e Vasco estiveram entre os poucos clubes brasileiros que conseguiram emplacar brasões no top 100 organizado pelo veículo europeu.

A lista foi feita de forma não ranqueada, com os títulos enumerados em ordem alfabética. No caso do Flu, os tons de verde e grená usados no brasão foram elogiados, enquanto no do Vasco a revista destacou as inspirações históricas que compõem a imagem.

Além do Tricolor e do Cruzmaltino, Palmeiras e Chapecoense também apareceram na lista, que conta, em maioria, com times da Inglaterra. Os outros dois grandes clubes do futebol carioca, Flamengo e Botafogo, não foram citados pela edição.