Em preparação para a final da Copa do Brasil, crise no Flamengo fica cada vez mais intensa

Na última quarta-feira (13), os flamenguistas tiveram mais uma decepção com o técnico Jorge Sampaoli, às vésperas da final da Copa do Brasil, que acontece no próximo domingo (17). Com altas expectativas para o jogo contra o Athlético-PR, o time, que viajou até Cariacica, no Espírito Santo, para disputar a partida, acabou perdendo de 3 a 0.

Entre a diretoria do clube, o clima antes do jogo era de tensão, já que eles sabiam da importância da partida para que o time tivesse tranquilidade até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Logo que chegaram ao estado, Rodolfo Landim, presidente do clube, e Marcos Braz, vice-presidente, foram recebidos com muitos protestos pela torcida do time, que está insatisfeita com a performance do atual técnico, Jorge Sampaoli.

Para a partida, Sampaoli preparou um esquema tático confuso, em que os jogadores ficaram perdidos em campo, e apesar da mudança ter sido treinada, resultou na derrota do time carioca.



Com o resultado, a pressão pela saída do técnico aumentou, assim como a crise que o Flamengo vem enfrentando há algum tempo, e uma reunião de emergência foi convocada para a última quinta-feira (14).

A reunião aconteceu, mas foi marcada por confusões políticas e um fim inconclusivo, já que a sessão terminou sendo suspensa. Em 2024, acontecem as eleições presidenciais do Flamengo, e por isso, o clima entre os integrantes do Conselho Deliberativo do Flamengo, têm estado à flor da pele.

O tumulto durante a reunião se deu quando os conselheiros votavam a emenda que proíbe a acumulação de cargos eletivos dentro e fora do time. Entre bate-boca e acusações dos conselheiros que recusaram a proposta ao presidente do Conselho, Antônio Alcides, que sugeriu a recontagem dos votos, a reunião teve que ser suspensa.

O destino de Sampaoli não foi definido, e ele seguirá como técnico na final da Copa do Brasil, que acontece no próximo domingo (17), contra o São Paulo.