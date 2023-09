Brasil terá três atletas representantes na final do Pré-Olímpico de skate

Rayssa Leal e Pâmela Rosa estão na final do Pré-Olímpico de skate street de Lauseanne na Suíça. As brasileiras terminaram as semifinais com a 1ª e 7ª colocação, respectivamente, nesta sexta-feira (15). As equipes do Japão, EUA e Holanda também levaram representantes para a grande final. No masculino, Giovanni Vianna se classificou em 2º lugar para a final. O Pré-Olímpico contabiliza pontos no ranking da modalidade rumo a Paris 2024.

Rayssa vinha de uma primeira bateria ruim, que terminou na 11ª colocação nas quartas de final. Porém, a brasileira conseguiu se reerguer e, dominou a pista na semifinal somando 236,44 pontos. A maranhense fez a melhor volta da disputa para 66,70 pontos. Já nas manobras, Rayssa somou seu clássico smith de front de 82,95 pontos e uma manobra com entrada de flip com 86,99.

Enquanto isso, Pâmela disputou a segunda bateria e ficou com a somatória de 225,60 pontos. Ela teve uma volta para 64,54 pontos e duas manobras explorando elementos mais complexos e somou 78,40 e 82,66 pontos. Um fato curioso é que a atleta é a mais velha entre as finalistas, mesmo tendo apenas 23 anos.

A equipe do Japão mais uma vez fez uma ótima eliminatória, classificando quatro atletas para a final. Yumeka Oda foi a mais bem colocada entre as quatro ficando com a 2ª colocação geral com 235,86 pontos. Já a atual campeã olímpica, Momiji Nishiya, terminou na quinta colocação.



Kemily Suiara também representou o Brasil nas semifinais. Ela terminou a competição na 15ª colocação, com uma somatória de 105,34 pontos, ficando fora da final.

Já no Masculino, Giovanni Vianna, único representante do Brasil, avançou para as finais em 2º lugar. O brasileiro teve uma somatória de 262,53 pontos, ficando atrás apenas do norte-americano Nyjah Huston. Giovanni teve uma volta de 79,99 e somou duas manobras acima dos noventa pontos (90,92 e 91,62). Assim como no feminino, a final masculina contará com quatro representantes do Japão.

Por fim, as finais do Pré-Olímpico de skate street de Lauseanne irão ocorrer nesse sábado. A disputa feminina está prevista para iniciar ás 11h05, durante que a masculina começará apenas ás 12h25, ambas no horário de Brasília.