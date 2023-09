Atleta, do Sesc-Flamengo, passará por cirurgia no coração

Na próxima quarta-feira (20), a atleta Helena Wenk, de 18 anos, do Sesc-Flamengo, passará por uma cirurgia no coração. Em exames realizados pelo clube, foi constatado que a jogadora tem Comunicação Interatrial do tipo Ostium Secundum, uma espécie de lesão, uma cardiopatia congênita considerada até frequente.

O procedimento é considerado simples, sendo feitos sem cortes, ou com cortes muitos pequenos, de poucos milímetros, sob anestesia local na maioria das vezes. A previsão é que a recuperação seja rápida e que a atleta esteja apta para atuar ainda no primeiro turno da Superliga, que começa no dia 13 de Outubro.

"Estou muito tranquila em relação à cirurgia. É algo que eu sabia que teria que ser feito e o Sesc-Flamengo está me dando todo suporte. Não quis abrir mão desse mundial com a minha seleção, então me propus a fazer agora, em setembro. Vou me cuidar muito, fazer tudo que estiver a meu alcance para o mais breve possível já estar 100% e à disposição da comissão", disse a jogadora.

Na última temporada, a libero Marcelle passou pelo mesmo procedimento, e não teve problemas em sua recuperação. Ela e as demais jogadoras do time se preparam para o início da temporada, que terá o Campeonato Carioca como primeiro desafio.