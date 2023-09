Fla joga mal e sofre derrota por 3 a 0 para o 'Furacão', no Espírito Santo

Pela 23ª rodada do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o Athletico-PR por 3 a 0 nesta quarta-feira (13), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. Agora, o Rubro-Negro foca no jogo de ida da grande final da Copa do Brasil diante do São Paulo, no domingo (17).

O jogo - O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e trocando passes no campo ofensivo. A primeira boa chegada rubro-negra foi logo aos dois minutos. Gerson tocou de cabeça para Pedro, que passou para Gabi invadir a área e bater de primeira. Léo Linck fez boa defesa e colocou para escanteio.

Com maior volume de jogo, o time rubro-negro ocupava o campo de ataque, mas não encontrava facilidade para penetrar na área do Athletico. Aos 18’, Cebolinha dominou pela esquerda, cortou para o meio e arriscou o chute, mas Léo Linck fez a defesa.

O Athletico saiu na frente aos 26’. Vítor Bueno arriscou o chute da intermediária, a bola desviou em Pedro e dificulta a defesa de Matheus Cunha. Cacá pegou o rebote e abriu o placar em Cariacica: 1 a 0.

O Fla por muito pouco não empatou no final do primeiro tempo. Gabi cobrou escanteio na primeira trave, Léo Pereira cabeceou em direção ao gol e Madson salvou em cima da linha. A equipe paranaense foi para o intervalo com a vantagem.

O técnico Jorge Sampaoli voltou para a segunda etapa com duas substituições: Everton Ribeiro no lugar de Victor Hugo e Allan na vaga de David Luiz. Com as alterações, a equipe rubro-negra ficou um pouco mais organizada defensivamente, mas ainda encontrava dificuldades para criar as jogadas no ataque.

Aos 20’, Gabi levou cartão vermelho direto após cotovelada em Cuello, deixando o time com um homem a menos. Boa chance criada pelo Fla aos 30’. Gerson fez boa jogada e tocou para Pedro, que bateu colocado no cantinho, mas o goleiro fez outra boa defesa.

Nos minutos finais, o Athletico ampliou o marcador com Alex Santana, que finalizou de primeira no canto direito de Matheus Cunha: 2 a 0. Nos acréscimos, o time paranaense ainda marcou o terceiro de pênalti com Pablo.Próximo compromisso.

O Rubro-Negro enfrentará o São Paulo no domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Flamengo - Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) (Igor Jesus) e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Everton Cebolinha; Gabi e Pedro.Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico-PRLéo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura (Alex Santana), Erick, Zapelli (Willian) e Vítor Bueno; Cuello (Rômulo) e Pablo.Técnico: Wesley Carvalho.

Ficha técnica

Flamengo 0x3 Athletico-PR – 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica-ES

Data e hora: 13/09/2023 às 21h30

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Cartões amarelos: Wesley (FLA), Everton Ribeiro (FLA), Hugo Moura (CAP), Alex Santana (CAP)

Cartão vermelho: Gabi (FLA)

Gols: Cacá (26’1ºT), Alex Santana (38’2ºT) e Pablo (51’2ºT).