Campeonato de Canoa Polinésia ocorrerá neste final de semana em Niterói

Com recorde de participantes na categoria Júnior, mais de 100 atletas, a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia acontece neste final de semana, dias 16 e 17, na Praia de São Francisco, em Niterói (RJ), evento que tem a parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Niterói (RJ).

Ao todo serão 800 atletas disputando a robusta premiação de R$ 50 mil igualando a maior do esporte para a categoria Open. Serão disputadas as provas de 8, 10, 16 e 20km em canoas modelo OC1, OC2, V1, V3, OC6 e V6 em categorias que vão desde o Júnior, Estreante, Open, Masters e também o Para Va´A.

O crescimento dos jovens até 18 anos foi latente. Em 2022 haviam apenas quinze jovens atletas na raia e agora o número chega na casa da centena, mostrando que o crescimento do esporte será sustentável nos próximos anos.

Dois grandes nomes de Armação de Búzios (RJ) estarão na disputa. Arthur Lopes, Campeão Brasileiro na categoria V1 e quinto lugar na categoria Open, ele disputará a V1 e a OC6 neste domingo: "Estou treinando bastante para essa prova e para as próximas. Evolui bastante desde a última prova . Estou bem confiante ", disse o atleta de 17 anos da Makani Búzios o qual começou a remar em 2020.



Um dos principais concorrentes de Arthur será Felipe Rodriguez, que nasceu na Patagônia, na Argentina, mas veio morar com oito anos de idade também em Búzios e treina na MPS. Ele tem a disputa do Campeonato Mundial em Londres no currículo:

"Descobri o esporte em 2021 por meio do meu pai que já remava, mas foi no começo de 2022 que comecei a remar com bastante frequência, porque queria entrar na equipe júnior do Huihoa que ia para o Brasileiro de Sprint em Abril. Consegui, e fomos vice - campeões brasileiros, classificando para o Mundial de Sprint no mesmo ano em Londres. Foi ali que percebi que talvez esse esporte pudesse me abrir muitas portas, e depois de muito trabalho e treino, fomos para Londres em Agosto do mesmo ano, finalizando no top 4 do mundo. No final de 2022 conheci o Dave Mac Knight dono da MPS e fui abraçado pelo clube onde comecei a treinar mais de V1 e em fevereiro de 2023 criamos uma equipe júnior", disse o atleta.

Suas últimas participações são expressivas. Ele foi campeão juvenil estadual na etapa de Saquarema realizada em abril e ficou em terceiro lugar com a equipe no Brasileiro de Maratona. "Para a segunda etapa, venho treinando para tentar alcançar o mesmo resultado, junto com a equipe júnior também. Embora eu sempre entre na água sabendo que tudo pode acontecer", enfatizou.

A competição terá atletas de Niterói, Rio de Janeiro, Armação de Búzios, Macaé, Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Paraty, Angra dos Reis e Maricá de 48 clubes de canoa polinésia do estado . As provas começam a partir das 7h com programação no site https://www.vaarj.com.br/

Ao longo dos dois dias o público e os atletas terão disponível toda a infra-estrutura com food-trucks na praça de alimentação e também shows de música ao vivo.

Todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube VAA RJ.