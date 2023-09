Acordo entre Vasco e MP libera público em jogos em São Januário

Um acordo assinado entre o Vasco da Gama e o Ministério Público do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (13), possibilitará a liberação do Estádio de São Januário para os jogos com público. O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) extingue a ação existente na Justiça e permite a volta dos torcedores ao estádio após 83 dias de proibição.

De acordo com o Vasco, o acordo será encaminhado para homologação pela Justiça Estadual, e a expectativa do clube é que o processo seja concluído nos próximos dias, viabilizando a realização da partida contra o Coritiba em São Januário com torcida já na próxima quinta-feira (21).

Através de suas redes sociais, o time cruzmaltino informou que São Januário passará por melhorias na operação de jogos e segurança para se tornar o estádio no Rio de Janeiro pioneiro a possuir um sistema de reconhecimento facial nas catracas de acesso, que será implantado por fases.

"A celebração do TAC vem para confirmar a raiz pioneira do Vasco da Gama, que buscou desde o início, em sua proposta de acordo com o MP-RJ, apresentar soluções que contribuíssem para a melhora coletiva da experiência do torcedor em dia de jogo, com as responsabilidades sendo divididas entre o clube e os órgãos públicos envolvidos organização de partidas de futebol, deixando assim um legado para o futebol carioca", publicou.

No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o clube carioca compromete-se a implementar uma série de medidas de segurança no estádio, incluindo a instalação de câmeras de alta definição, com capacidade de captação de imagens com nitidez, inclusive em ambientes com baixa luminosidade, possibilitando a identificação de infratores dentro do estádio.

A reunião para a assinatura do acordo foi realizada no gabinete da Procuradoria-Geral do MP-RJ, no Centro do Rio, e contou com a presença de dirigentes do Vasco, com o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, o presidente da Federação de Futebol do Rio Rubens Lopes, a Polícia Militar e até o Corpo de Bombeiros.



"O Vasco da Gama agradece ao Procurador-geral de Justiça, Dr. Luciano Mattos, à toda a equipe do MP-RJ e aos demais órgãos públicos pelo trabalho incansável que levou celebração de um acordo histórico que certamente terá impactos positivos não apenas para os frequentadores de São Januário e seu entorno, como também para toda a sociedade", conclui o clube em mensagem divulgada nas redes.

O Estádio de São Januário ficou sem receber a torcida por 83 dias - desde o dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás (11ª rodada), que terminou com confusão entre os torcedores, arremessos de objetos no campo e confronto com a polícia.