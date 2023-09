Final da Copa do Brasil terá esquema de segurança reforçado no entorno do Maracanã

O esquema de segurança aprovado para a primeira partida da final da Copa do Brasil, no próximo domingo (17), entre Flamengo e São Paulo, às 16h, prevê um jogo de alto risco.

Ficou definido que o entorno do Maracanã, palco da decisão, será fechado a partir das 10h, quando ficará proibida a circulação de veículos e pessoas nas redondezas do estádio.

Foram escalados mais de 1 mil agentes de segurança pública, entre policiais do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, 6° batalhão e polícia civil, tanto para os arredores quanto para dentro do Maracanã.



Apesar da precaução e da classificação por parte das autoridades com a "bandeira vermelha", a máxima em nível de risco de segurança, a última vez que o estádio foi palco de confusão foi na Copa do Brasil do ano passado, no jogo entre Flamengo e Atlético-MG.