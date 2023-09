Conmebol altera sede da final da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (15) a mudança da sede da final da Copa Sul-Americana de 2023. Com o intuito de evitar um estádio vazio, como aconteceu nos últimos dois anos, a entidade tirou a decisão do Centenário, em Montevidéu, e transferiu para o estádio Domingo Burgueño Miguel, na cidade de Maldonado, próximo de Punta del Este, no Uruguai.

Inicialmente, a final seria disputada no Centenário, maior palco do futebol uruguaio, que tem capacidade para cerca de 60 mil pessoas, que também recebeu a decisão em 2021, mas o duelo entre Athletico-PR e Bragantino teve arquibancadas vazias e frustrou a Conmebol.

Leia mais



➢ Niterói recebe o desafio Sul-Americano de Futevôlei neste fim de semana

➢ Final da Copa do Brasil terá esquema de segurança reforçado no entorno do Maracanã

No ano passado, a final entre São Paulo e Independiente del Valle, do Equador, foi realizada no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. O local, com capacidade de 45 mil torcedores, também não teve grande procura de ingressos e recebeu uma decisão com arquibancadas vazias.



Com medo de repetir o cenário dos últimos anos, a Conmebol tomou uma decisão drástica com menos de um mês para a disputa. O estádio Domingo Burgueño Miguel é a casa do Deportivo Maldonado, que disputa a primeira divisão do futebol uruguaio. Além de receber os jogos da equipe local, o estádio também é palco para shows e jogos da seleção uruguaia de rúgbi.

Quatro times lutam por duas vagas na final da Sul-Americana. De um lado da chave, Fortaleza e Corinthians decidem qual brasileiro disputará o título. Já do outro lado estão Defensa y Justicia, da Argentina, e LDU, do Equador. O campeão receberá US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) e o vice US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões).