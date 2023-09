Niterói recebe o desafio Sul-Americano de Futevôlei neste fim de semana

A Taça Brasil de Futevôlei chega a Niterói neste fim de semana para sua edição mais esperada, o desafio Sul-Americano de Futevôlei, que reúne os melhores atletas da modalidade no continente. O evento terá 26 atletas profissionais, nas categorias masculina e feminina. As disputas serão nos dias 15, 16 e 17 de setembro, das 8 às 18h, na Arena PDA, na Ponta D’Areia.

A competição de Futevôlei é apoiada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas que irão participar contarão com estrutura que terá mesa de frutas, energéticos, área com recovery e uniformes de competição completo (camisa e short), além de prêmios em dinheiro: ao todo, serão distribuídos R$ 16 mil aos vencedores.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, destaca a disputa do desafio Sul-Americano de Futevôlei dentro da programação Taça Brasil neste ano.

“A Taça Brasil é um evento que já acontece aqui em Niterói há alguns anos. Mas esse ano, tem um desafio sul-americano, com cerca de 10 países representados. É um evento tradicional de futevôlei da Arena PDA e acontecerá ainda um projeto social paralelo ao evento dentro do espaço esportivo”, considera Rubens Goulart.

O organizador do evento, Luiz Claudio Martins, ressalta a importância do evento para o Futevôlei nacional.

“A Taça Brasil de Futevôlei já se tornou realidade dentro da modalidade e assim com sua estrutura e organização consegue trazer os melhores atletas do mundo para participação do evento, além de gerar empregos e arrecadar alimentos para serem doados para comunidades carentes da cidade", disse.

A Taça Brasil terá transmissão ao vivo e cobertura jornalística antes e depois dos jogos. Equipes da rádio oficial do evento e da FM O Dia vão garantir a animação do evento com distribuição de brindes. Arena PDA estará aberta ao público com estrutura de arquibancada e uma área de alimentação.