Pedrinho anuncia sua saída do Grupo Globo

Pedrinho anunciou sua saída do Grupo Globo, na tarde desta quinta-feira (14), após 4 anos na emissora. O comentarista divulgou sua saída em suas redes sociais, horas depois de sua participação no Seleção Sportv.

Ele ainda afirmou a emissora que vai atuar diretamente no futebol, porém sem detalhar em qual função.

Nos bastidores, comenta-se que ele terá uma função no Vasco, clube o qual foi atleta ainda quando jogador de futebol.

'' Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais.", declarou o comentarista em suas redes sociais.