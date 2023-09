Universidade realiza seminário online sobre História de Niterói

Palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube do programa de pós-graduação - Foto: Divulgação

Palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube do programa de pós-graduação - Foto: Divulgação

Às vésperas do aniversário de 450 anos de Niterói, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) organiza um evento online para celebrar a História do município. Organizado pelo programa de pós-graduação no curso de História (PPGH) da faculdade, o seminário "450 anos e tantos outros sorrisos" acontece entre o próximo dia 25 de setembro e 13 de novembro

Com o apoio do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Municipal de Educação (FME/SME) da cidade, a proposta do seminário é resgatar a memória do município através da divisão clássica para discutir os períodos históricos do Brasil - Colônia, Império e República.

Leia também:

➢ Porto da Pedra faz ensaio geral nesta quinta-feira (14)

➢ Leandro Karnal abre Pré-Conferência da Festa Literária de Maricá (FLIM)

O professor doutor José Luís Honorato Lessa, que faz parte do programa de pós da Universo e organiza o seminário, acredita que o evento é uma oportunidade de trazer as discussões do campo de estudo para o contexto local de uma forma acessível aos estudantes.



"A gente espera que o evento 'bombe'. Até porque ele vai ser virtual, então tem a comodidade todo mundo de assistir onde estiver, não precisa se deslocar para Niterói. Quando a gente fala em História, a gente sempre pensa em uma questão maior. A gente quer mostrar que é uma possibilidade de discutir também a História local"

A conferência de abertura acontece no dia 25 de setembro, com a professora-doutora Ismênia de Lima Martins, da UFF. Após palestras ao longo das semanas seguintes, o evento se encerra no dia 14 de novembro, com o professor-doutor Paulo Knauss.

O seminário será transmitido pelo canal do YouTube do PPGH e está com inscrições gratuitas através de um formulário online. Estudantes inscritos poderão, ao fim da programação, resgatar um certificado de até 24 horas.