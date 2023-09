Brasil e Peru se enfrentam pela segunda rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru pela segunda rodada da Eliminatórias da Copa, nesta terça-feira (12), no Estádio Nacional, em Lima, capital peruana. A partida começa às 23h (Horário de Brasília) e será transmitida na TV aberta.

Em sua última partida na competição, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém, no estado do Pará, e assumiu a liderança das Eliminatórias. Já o Peru, por sua vez, empatou com o Paraguai na estreia, fora de casa, na Ciudad del Este, cidade paraguaia, sem gols. A Seleção Peruana está em quinto lugar na competição.

Leia também:

➢ Conheça João Fonseca; carioca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil

➢ Gramado do Maracanã gera multa de R$ 74 mil ao Fluminense

“O Peru é uma grande equipe. A gente viu cinco jogos do Peru. É muito forte fisicamente, bem treinado. Esperamos dificuldades aqui no jogo. Tem bons recursos técnicos, bons jogadores. A gente está esperando um grande confronto”, afirmou o técnico Fernando Diniz.

A escalação provável da Seleção repetirá a utilizada na estreia: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Os desfalques são Bento e Vini Jr (machucados), e Antony (cortado por denúncias de agressão).

A equipe comandada por Diniz encara o Peru na disputa por uma das seis vagas reservadas para países da América do Sul na Copa do Mundo de 2026. A sétima colocada nas Eliminatórias ainda disputa a repescagem.