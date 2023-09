Tribunal arquiva denúncia contra Botafogo por slogan nazista

O caso da postagem supostamente nazista usado por torcedores do Botafogo nas redes sociais foi arquivado nesta segunda-feira (11/09) pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A denúncia foi feita pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) depois que um perfil de torcida organizada compartilhou uma frase similar a expressão anticomunista usada por governo alemão durante o regime nazista.

O Tribunal entendeu que a "notícia de infração disciplinar" feita pela Associação contra o clube não cabia porque a frase foi utilizada pelo perfil Loucos pelo Botafogo, que não tem vínculos oficiais com o time em si.. "Não há previsão legal para estender a responsabilidade da entidade de prática desportiva pelas condutas praticadas pelos seus torcedores em ambiente virtual", argumentou, em nota, a procuradoria.

A postagem trazia a frase "Antes morto do que vermelho" e foi compartilhada na véspera do confronto entre Botafogo e Flamengo, no último dia 2 de setembro. A denúncia argumentava que a frase pode ter tido inspiração na expressão germânica "lieber tot als rot" - "melhor morto que vermelho", em tradução livre. A frase foi difundida durante a 2ª Guerra em rádios oficiais nazistas como forma de campanha de ódio contra os soviéticos, inimigos militares à época.



O presidente da organizada Loucos pelo Botafogo, Rafael Kastrup, negou a relação e alegou que a postagem tinha como referência apenas a cor característica do rival rubro-negro. "Criou-se uma conotação que é uma viagem total. Foi contexto do futebol, da cor do clube rival, não sobre nazismo. As pessoas que fizeram essa publicação do nosso marketing são todas muito jovens, mal sabem o que é o nazismo. Não tem maldade nenhuma", disse Kastrup.