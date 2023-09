Brasil goleia Bolívia no jogo de estreia nas eliminatórias

Não poderia ter sido melhor! A era Fernando Diniz começou muito bem na Seleção. Nesta sexta-feira (8), pela primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em Belém do Pará.

E numa noite muito especial para Neymar: ele marcou dois gols, chegou a 79 e isolou-se como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Rodrygo, duas vezes, e Raphinha completaram a vitória. Ábrego fez o de honra dos bolivianos.

O Brasil inicia as eliminatórias na liderança, com três pontos e quatro gols de saldo. Uruguai, Argentina e Colômbia também estrearam com vitória, e Paraguai e Peru possuem um ponto cada. A Bolívia é lanterna.

