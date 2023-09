Bombeiros e Ministério Público vistoriam São Januário

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) uniram esforços em uma vistoria conjunta, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, nas instalações de São Januário, estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama. O objetivo da ação foi avaliar as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico presentes no local.⁣

Os resultados detalhados da vistoria serão compilados em um relatório técnico que estará disponível ao público ao longo da próxima semana. Essa análise minuciosa é parte de um esforço contínuo para garantir que as instalações esportivas do Rio de Janeiro atendam aos mais altos padrões de segurança, assegurando o bem-estar de todos os frequentadores de São Januário.⁣

A vistoria contou com a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acompanharam de perto o processo de inspeção da corporação nas instalações do local. Esta iniciativa foi uma resposta ao pedido formal do Ministério Público ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ressaltando a importância da segurança em locais de grande aglomeração de pessoas.⁣



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público permanecem comprometidos em colaborar para manter a segurança e a integridade das instalações esportivas do estado, trabalhando em conjunto para identificar e resolver quaisquer questões que possam comprometer a segurança do público e dos atletas.