Com previsão de sol para o fim de semana, praias começam a lotar

Depois de uma semana de temperatura instável influenciado pelo fenômeno El Niño, entre frio intenso e calor escaldante, o fim de semana vem para estabilizar a previsão do tempo e dar paz aos que buscam apenas por um solzinho em dias de folga. Para antecipar os planos, niteroienses e cariocas começaram a preencher a areia das praias já nesta sexta-feira (08).

Conforme a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Condições Climáticas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) os termômetros devem chegar a 31° graus no sábado e no domingo, nas cidades de São Gonçalo e Niterói. No sábado, nas duas cidades, a previsão é de mínima de 20° com 5% de probabilidade de chuva. Já no domingo, a mínima é de 21° graus para ambos municípios. Nos dois dias a previsão para o clima é de céu parcialmente nublado.

Durante a semana os termômetros preveem a estabilidade na temperatura entre mínimas de 21° graus e máximas de 33°, exceto na quarta-feira (13), em que a máxima pode chegar a 37° graus, em São Gonçalo e Niterói.

Nesta sexta, o céu azul e ensolarado convidou algumas pessoas a tirarem a roupa de banho do guarda-roupa para aproveitar a praia. Na praia de Icaraí, alguns já anteciparam os planos para o fim de semana. É o caso do niteroiense Paulo Oliveira, que fez questão de aproveitar o clima propício. ‘’Eu venho todos os dias à praia, vim hoje e também venho sábado e domingo. Hoje a gente só sai daqui na hora que as crianças quiserem ir embora.’’, brincou.

Previsão é de calor para o fim de semana | Foto: Filipe Aguiar

O niteroiense também carregou a irmã e o cunhado, ambos cariocas, à praia. ‘’Nós viemos ontem e não vamos conseguir ficar mais, mas hoje demos sorte e viemos aproveitar logo.’’, contou Dominike Oliveira.



Irmãos e cunhados aproveitaram a sexta de sol para curtir praia | Foto: Filipe Aguiar

As amigas Edna Garcia e Ercilia Moreira, às 9h, já estavam acomodadas na areia macia da praia de Icaraí enquanto suas filhas se banhavam. Vindas de Itaperuna, as duas reservaram a sexta para curtir a paisagem praiana. ‘’A gente trabalha e às vezes parar aqui e olhar o mar ajuda, né? Isso aqui é muito bonito.’’, refletiu Ercília.



Edna e Ercilia vieram de Itaperuna para aproveitar a sexta na praia | Foto: Filipe Aguiar

Nesta sexta, as temperaturas chegam a máxima de 29° graus e mínima de 21°.

Sob supervisão de Marcela Freitas