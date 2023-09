Segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia será realizada em Niterói

Depois do sucesso da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia em Saquarema, no mês de março, que contou com cerca de 900 atletas, a cidade de Niterói, polo do esporte no Brasil, irá sediar entre os dias 16 e 17 de setembro, a segunda etapa do evento, que conta com a parceria da Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Niterói.

A disputa será na orla da praia de São Francisco com a premiação de R$ 50 mil, igualando a maior do esporte. As inscrições já estão abertas para provas de 8, 10, 16 e 20km em canoas modelo OC1, OC2, V1, V3, OC6 e V6 em categorias que vão desde o Júnior, Estreante, Open, Masters e também o Para Va´A. Elas podem ser feitas através do site www.vaarj.com.br. A premiação será destinada aos atletas da disputa da categoria Open.

A organização é da VAA RJ, a Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ) e o evento já passa dos 600 atletas inscritos.



"O Estadual de Canoa Polinésia na cidade é tradicional, tivemos recordes de inscritos em algumas edições por conta da nossa raia ser muito propícia para a prática do esporte. Nós não medimos esforços para que o evento aconteça. Temos certeza que será mais um evento com recorde por toda tradição que temos por aqui", destacou Rubens Goulart, Secretário de Esportes e Lazer de Niterói (RJ).

Ao longo dos dois dias o público e os atletas terão a disposição toda infra-estrutura, com food-trucks na praça de alimentação e também shows de música ao vivo.

Todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube VAA RJ.

Serviço:

VAA RJ (2ª etapa do campeonato estadual de Canoa Polinésia)

Data: 16 e 17 de setembro

Local: Praia de São Francisco, Niterói (RJ)

Mais informações e inscrições: www.vaarj.com.br