Bruno Lage conversa com dirigentes e segue no Botafogo

Bruno Lage continuará no comando técnico do Botafogo. Depois da derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o treinador colocou o cargo à disposição da diretoria. Entretanto, após se reunir com dirigentes, decidiu permanecer no clube.

A declaração de Bruno Lage na coletiva surpreendeu jogadores e dirigentes. Na saída da sala de entrevistas, o técnico se reuniu com o diretor executivo de futebol, André Mazzuco, e com o head scout do clube, Alessandro Brito. O dono da SAF alvinegra, John Textor, participou por telefone da conversa, que durou aproximadamente 20 minutos.

Leia também



➢ Fla 'vira a chave' e derrota Botafogo no Engenhão

Os jogadores aprovaram a permanência de Lage no comando. Nem todos os atletas concordaram com a forma usada pelo treinador ao colocar ao cargo à disposição, mas o elenco se fechou contra a saída dele. Fernando Marçal, capitão da equipe, o defendeu publicamente.



"Acredito que não tem desconfiança nenhuma. O Bruno tem feito um trabalho excepcional, o grupo tem total confiança nele, agora é olhar para frente. Ele está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica, onde são só dois ou três clubes trabalhando para serem campeões. É um treinador que sabe lidar com isso, não tem pressão nenhuma. O Bruno é top", afirmou Marçal.

Bruno Lage disse que vem tendo seu trabalho questionado desde que assumiu o Botafogo, em julho, e acha injusto que seus jogadores se sintam pressionados por isso.

"O que não posso permitir é que a pressão que está sendo exercida sobre mim seja exercida sobre meus jogadores. É isso o que eu tenho para dizer. Meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer", disse.