Nada de aposentadoria: Felipe Melo renova com o Flu

Atleta veste camisa do tricolor desde 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Apesar dos 40 anos de idade, o zagueiro Felipe Melo ainda não pretende se despedir dos gramados em breve. O jogador renovou seu contrato com o Fluminense e agora, ao invés de encerrar o acordo no final da temporada atual, permanece na equipe até o final do ano que vem.

O titular estreou com a camiseta tricolor em 2022 e já disputou 74 partidas por lá, com dois gols marcados. Atualmente, ele é titular e ocupa uma posição importante na formação do técnico Fernando Diniz.

Melo ficou conhecido pela extensa passagem pelo Palmeiras, onde jogou até dezembro de 2021. Na carreira, acumula passagens pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, além de ter defendido equipes de renome no exterior, como Juventus, Inter de Milão e Galatasaray.