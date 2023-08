Fluminense é multado em R$ 170 mil pela Conmebol

O Fluminense foi punido pela Conmebol por infringir três artigos do Código de Disciplina do órgão. O Tricolor carioca foi multado em US$ 35 mil dólares (cerca de R$ 170 mil na cotação atual) por uso de sinalizadores, objetos arremessados e má organização na partida contra o Argentinos Juniors, no dia 8 de agosto, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

A Conmebol também alertou que, em caso de reincidência, os valores irão aumentar e novas punições podem ser aplicadas. Esta foi a terceira multa que o clube recebeu por uso de sinalizadores. Na última segunda-feira (28), a entidade abriu uma denúncia contra o Tricolor por conta do estado ruim do gramado do Maracanã. O Flamengo recebeu a mesma denúncia, mas recebeu uma advertência.

Punições ao Fluminense:



1) Multa em 15 mil dólares por infringir o artigo 12.1, letra d, que diz sobre "Garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas";

2) Multa de 10 mil dólares por infringir o artigo 12.2, letra b, que diz sobre "lançar objetos";

3) Multa de 10 mil dólares por infringir o artigo 12.2, letra c, que diz sobre "Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (31), às 21h30, contra o Olímpia, do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A disputa representa o jogo de volta das quartas de final da Libertadores e definirá quem avança para a semifinal.