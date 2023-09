Fluminense supera Olímpia no Paraguai e avança na Libertadores

Missão cumprida! O Fluminense venceu o Olimpia por 3 a 1, no Defensores del Chaco, no Paraguai, na noite dessa quinta-feira (31) e está classificado para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores. Com gols de John Kennedy e Germán Cano, duas vezes, a equipe de Fernando Diniz está entre as quatro melhores equipes da competição e enfrentará o Internacional na próxima fase.

Atrás do placar no agregado, o Olimpia pressionou desde o primeiro minuto o Fluminense no Defensores del Chaco. Fábio foi exigido três vezes, em jogadas de escanteio, em 15 minutos de jogo. No entanto, no segundo contra-ataque do Fluminense, Keno deu lindo passe para John Kennedy, que finalizou no alto de Espínola para abrir o placar, aos 23 minutos.

Com a ampliação da vantagem, o Fluminense chegou a tentar dominar a partida, trocando passes na defesa, mas o Olimpia voltou a ameaçar o Tricolor pelo alto. Em uma das poucas finalizações pelo chão da equipe paraguaia, saiu o gol de empate. Zabala recebeu na esquerda, passou por Samuel Xavier, e chutou. A bola desviou em Nino e acabou tirando Fábio do lance.

O Olimpia voltou para a etapa final em cima do Fluminense e desperdiçou duas grandes chances com Iván Torres. Sempre ao ataque com as bolas aéreas, a equipe paraguaia não exigiu tanto o goleiro Fábio no segundo tempo, em comparação com o primeiro, e cedeu ainda mais contra-ataques com a necessidade de fazer gols. Aos 34, John Kennedy fez grande jogada, finalizou na trave, e Germán Cano apareceu para marcar no rebote.

Com a tranquilidade de uma vantagem ainda maior no agregado, o Fluminense aproveitou outro contra-ataque com Lima, que encontrou Cano, e o artilheiro argentino driblou Espínola para dar números finais à partida. O Tricolor venceu por 3 a 1, no Paraguai, e se classificou para as semifinais da competição.