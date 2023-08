Polícia confirma que torcedor do Flamengo suspeito de matar palmeirense não pertence a organizada

. O BEPE entregou a lista de todos os integrantes da entidade ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) - Foto: Reprodução/Internet

O Batalhão Especial em Policiamento em Estádios (BEPE) confirmou que Jonathan Messias, torcedor do Flamengo acusado de ter matado a palmeirense Gabriela Anneli, não é vinculado a torcida organizada 'Flamanguaça'. O BEPE entregou a lista de todos os integrantes da entidade ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Na época do ocorrido, a entidade havia emitido um comunicado informando o mesmo. Agora, com a confirmação oficial, a torcida está livre de sofrer qualquer sanção.

Jonathan Messias, de 33 anos, foi indiciado como o responsável por ter jogado uma garrafa que se estilhaçou, cortou o pescoço e matou a torcedora do Palmeiras Gabriela Anneli. O caso aconteceu nos arredores do estádio Allianz Parque, no dia 8 de julho, pouco antes da partida entre os clubes. A palmeirense morreu dois dias depois.