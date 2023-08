Justiça do Rio decide data do julgamento sobre liberação de São Januário

O estádio está interditado desde o dia seguinte à derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução/Vasco da Gama/CBF

O estádio está interditado desde o dia seguinte à derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução/Vasco da Gama/CBF

A Justiça do Rio marcou para a próxima quarta-feira, dia 30 de agosto, às 13h30, o julgamento que vai decidir se libera ou não a presença de público em São Januário. O estádio está interditado desde o dia seguinte à derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada do Brasileirão, no dia 22 de junho.

O Tribunal de Justiça do Rio já havia recusado um recurso apresentado pelo Vasco da Gama para tentar a liberação do estádio. Com isso, o clube carioca apresentou um agravo de instrumento e, no dia 30 de agosto, terá seu pedido analisado novamente.

Leia também:

➢ Maracanã será fechado por tempo indeterminado para recuperação do gramado

➢ Justiça condena Fluminense a pagar mais R$ 1,5 milhão ao atacante Pedro

No recurso, a defesa do clube pede a liberação de acesso ao estádio para crianças, pessoas com deficiência e mulheres não vinculadas a torcidas organizadas. O pedido foi negado no início do mês pela desembargadora Renata Cotta e caberá, agora, ao colegiado da Câmara decidir.

São Januário foi interditado no dia 23 de junho, após a ocorrência de atos generalizados de violência no interior do estádio na partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O próximo mando de campo do Vasco será no clássico contra o Fluminense, no dia 16 de setembro.