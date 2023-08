Pela primeira vez na História, Espanha vence a Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 foi marcada por novidades. Pela primeira vez, 32 seleções participaram do torneio, e agora, tem uma campeã inédita, decidida em final inédita. A Espanha é a mais nova vencedora do título Mundial, e se une às outras quatro seleções campeãs.

A decisão veio na manhã deste domingo, 20 de agosto, em que as espanholas ganharam da Inglaterra de 1 a 0. Com o título, a seleção da Espanha se tornou a quinta a vencer uma Copa Feminina, e se uniu aos Estados Unidos, que tem quatro títulos, a Alemanha, com um, a Noruega, também com um, e ao Japão, com uma vitória.

Essa foi a terceira participação da Espanha em um torneio Mundial, mostrando a persistência e o trabalho contínuo feito pela seleção de Jorge Vilda. Em 2015, estreia das espanholas na Copa Feminina, elas ficaram em último lugar no grupo do Brasil, e nem chegaram a passar de fase. Já em 2019, a seleção da Espanha chegou às oitavas de final, mas foram derrotadas pelos Estados Unidos.



Após a final, a nona edição da Copa do Mundo Feminina, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, chega ao fim, e agora, resta a dúvida: qual será o país que irá sediar a Copa de 2027?